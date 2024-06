Felipe Melo foi expulso após a derrota do Fluminense para o Atlético-GO - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 15/06/2024 23:20 | Atualizado 15/06/2024 23:21

Rio - O Fluminense tropeçou mais uma vez no Brasileirão, desta vez ao perder de virada para o Atlético-GO dentro do Maracanã pelo placar de 2 a 1 em duelo pela nona rodada. O jogo, que teve clima tenso desde o primeiro tempo, ficou marcado no fim por atitudes lamentáveis de Guga, lateral-direito do Tricolor, e Felipe Melo, zagueiro - esta que causou grande confusão.

Antes mesmo de o Dragão empatar e virar, a arquibancada do Maracanã gritava "time sem vergonha" e cobrava o técnico Fernando Diniz. O ambiente de nervosismo foi parar no gramado na reta final.

Aos 47 minutos, três antes de o Flu levar a virada com gol de Zureta, Guga, ao ser filmado pelas câmera da transmissão do Grupo Globo, saiu do banco de reservas gritando com um cinegrafista e deu um tapa no equipamento de trabalho do profissional. Ele reclamava do árbitro Gustavo Ervino Bauermann (PR).

Logo após o gol da virada do Atlético-GO, um assessor da equipe goiana saiu correndo à beira do gramado comemorando e foi agredido por Felipe Melo, que o empurrou pelas costas. Ele foi expulso. Os jogadores do Dragão cercaram o zagueiro e uma grande discussão foi armada na saída para o vestiário.

Com o resultado, o Fluminense segue em jejum, agora de seis jogos no Brasileirão. Este também é o número de pontos somados pelo Tricolor, que abre a zona de rebaixamento.