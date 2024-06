Alexsander será titular na vaga de Martinelli contra o Atlético-GO, neste sábado (15) - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 14/06/2024 16:42 | Atualizado 14/06/2024 19:29

na derrota para o Botafogo na última terça (11). Rio - O Fluminense terá mudanças para enfrentar o Atlético-GO, neste sábado (15), às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 9ª rodada do Brasileirão. O volante Alexsander deve ser o substituto de Martinelli, suspenso, no time titular. O técnico Fernando Diniz também terá os retornos de Felipe Melo e Keno, poupados

Além da entrada de Alexsander no lugar de Martinelli, o Fluminense pode ter outra novidade no time inicial: o atacante John Kennedy. Segundo o "ge", o camisa 9 chegou a treinar entre os titulares no lugar de Germán Cano, no entanto, a tendência é que o argentino seja mantido na equipe.



que está próximo de retornar aos gramados, e Arias, por estar com a seleção colombiana para a disputa da Copa América. Para o duelo, o Fluminense terá apenas três desfalques: Lelê, que ainda segue se recuperando de lesão, André,, e Arias, por estar com a seleção colombiana para a disputa da Copa América.

Portanto, o Fluminense deve entrar em campo com: Fábio; Samuel Xavier, Marlon, Felipe Melo e Marcelo; Lima, Alexsander e Ganso; Keno, Marquinhos e Cano (John Kennedy). O Tricolor é o 16º colocado com seis pontos e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento.