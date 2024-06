André em treino do Fluminense no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 12/06/2024 22:23

Rio - André deu mais um passo para voltar aos gramados pelo Fluminense após a lesão sofrida no ligamento colateral medial do joelho direito no fim de abril. Nesta quarta-feira (12), o volante participou das atividades com o elenco no CT Carlos Castilho.

O camisa sete do time comandado por Fernando Diniz também fez trabalhos especiais ao lado de Thiago Silva, que segue cronograma para recondicionamento físico antes de sua estrai - que só poderá acontecer a partir do dia 10 de julho, data de abertura da segunda janela de transferências.

Ainda não há previsão para o retorno de André. A lesão do volante aconteceu no empate em 0 a 0 com o Cerro Porteño, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, no Paraguai, no dia 25 de abril. Ele não precisou passar por cirurgia.

O Fluminense volta a campo neste sábado (!5), no Maracanã, contra o Atlético-GO pela nona rodada do Brasileirão. O Tricolor é o 16º colocado, com apenas seis pontos somados.