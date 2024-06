Martinelli é o novo desfalque do Fluminense no Brasileirão - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Martinelli é o novo desfalque do Fluminense no BrasileirãoMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 12/06/2024 18:37 | Atualizado 12/06/2024 18:37

Martinelli recebeu o terceiro cartão amarelo na está suspenso contra o Atlético-GO, sábado (15), às 21h, no Maracanã. A tendência é que Alexsander ganhe a vaga. O Fluminense vive situação delicada no Brasileirão ao completar cinco rodadas sem vencer e não será na próxima rodada que o técnico Fernando Diniz terá todos os jogadores à disposição para sair da crise.na derrota por 1 a 0 para o Botafogo A tendência é que Alexsander ganhe a vaga.

mais um de uma série de desfalques desde o início do Brasileirão, seja por lesão ou por cartão ou outro motivo. O volante, cujo lance da falta levantou polêmica com pedido de expulsão por parte de Botafogo e John Textor , será, seja por lesão ou por cartão ou outro motivo.

Na derrota no clássico, o Tricolor não contou com três jogadores considerados titulares: Felipe Melo, com dores musculares, Keno, poupado, e Jhon Arias, com a seleção da Colômbia. Para a próxima partida, o atacante retorna, enquanto o zagueiro dependerá da evolução nesta semana. Já o meia-atacante colombiano só retorna após a Copa América.

Com apenas uma vitória em oito partidas no Brasileirão, o Fluminense ocupa o 16º lugar na tabela e pode entrar na zona de rebaixamento na quinta-feira (13), caso o Criciúma empate fora com o Athletico-PR ou o Cuiabá vença o Cruzeiro em Minas.