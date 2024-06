Thiago Silva e André em treino do Flu - Divulgação / Fluminense

Publicado 11/06/2024 16:11

Rio - A terça-feira foi de boas notícias para os torcedores do Fluminense no CT Carlos Castilho. Reforço para o segundo semestre, Thiago Silva, de 39 anos, fez seu primeiro treino com bola pelo Tricolor. O volante André, de 22 anos, participou pela primeira vez de uma atividade com o grupo tricolor após sofrer uma lesão no joelho direito.

O volante participou da atividade ao lado de Felipe Melo e Keno, que foram preservados do clássico contra o Botafogo, Felipe Andrade, que ficou fora da lista dos relacionados, e outros atletas mais jovens do elenco do Fluminense que não foram relacionados.



André não atua desde o empate contra o Cerro Porteño no dia 25 de julho. Ele sofreu uma lesão ligamento colateral medial do joelho direito. A tendência é que o jovem possa estar à disposição de Fernando Diniz na próxima semana para a partida contra o Cruzeiro, no Mineirão.



Já Thiago Silva vinha atuando pelo Chelsea e sua situação física não gera preocupação no Fluminense. No entanto, sua reestreia vai demorar. O veterano só estará liberado para atuar após a abertura da janela de transferências do futebol europeu, algo que ocorre somente no dia 10 de julho. Até lá, o defensor vai viver uma "mini pré-temporada".