Belo fez show antes do jogo que marcou a despedida de Fred, ídolo do FluminenseLucas Mercon/ Fluminense

Publicado 09/06/2024 20:55

Na última sexta-feira, 7, o Tricolor já havia anunciado Ferrugem como atração. O cantor subirá ao palco no dia 21 (domingo).

De acordo com o Fluminense, a Flu Fest 2024 contará com mais quatro grandes shows. Além disso, haverá DJ's e outras atrações. Os anúncios serão feitos em breve.



Ingressos

O clube deu início à venda do lote promocional para os sócios na última sexta-feira. Os ingressos para o dia 21 estão esgotados. Por outro lado, ainda há unidades com descontos para o primeiro dia.

Os ingressos podem ser adquiridos na aba "Ingressos" em fluminense.futebolcard.com . A comercialização para não-sócios começa nesta segunda-feira, 10, a partir as 10h, no mesmo site. O Flu ressaltou que a venda fica sujeita à disponibilidade dos tickets do Lote Promocional.

Os sócios, assim como os não-sócios, têm direito a comprar um ingresso para cada dia da Flu Fest 2024.

Veja informações sobre valores