Rio - A Comissão Disciplinar da Conmebol puniu o Fluminense e o técnico Fernando Diniz por atrasos na partida contra o Colo-Colo (CHI), válida pela quarta rodada da Libertadores. Cada um recebeu uma multa de 50 mil dólares, o que representa um total de 100 mil dólares (quase R$ 528 mil na cotação atual).

A quantia será debitada automaticamente do valor que o Fluminense tem a receber da Conmebol por direitos televisivos ou de patrocínio. É possível recorrer contra as decisões da confederação.

Fluminense na Libertadores

No último sábado, o Tricolor conheceu seu adversário nas oitavas de final da Libertadores: será o Grêmio , que empatou com o Estudiantes em jogo atrasado da última rodada do Grupo C. Com isso, o Imortal ficou na segunda colocação e entrou no caminho do Flu.

As oitavas de final da Libertadores 20204 acontecerão nas semanas dos dias 14 e 21 de agosto. O Fluminense será o mandante do jogo da volta no confronto diante do Grêmio.