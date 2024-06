Troféu da Libertadores - Divulgação / Conmebol

Troféu da LibertadoresDivulgação / Conmebol

Publicado 03/06/2024 13:28 | Atualizado 03/06/2024 14:50

Rio - Flamengo e Botafogo já sabem quem irão enfrentar nas oitavas de final da Libertadores. O Rubro-Negro terá pela frente o Bolívar, clube que encarou na primeira fase da competição, e o Botafogo vai pegar o Palmeiras. O Fluminense irá jogar contra o segundo colocado do Grupo C, que ainda está indefinido. As possibilidades são Grêmio, Huachipato, do Chile, ou The Strongest, da Bolívia.

O Flamengo e o Botafogo por terem ficado em segundo lugar nos seus grupos, vão decidir a classificação em La Paz e em São Paulo, respectivamente. O Fluminense irá decidir sua classificação, independente do adversário, no Rio de Janeiro.



O Rubro-Negro e o Alvinegro estão do mesmo lado da chave e podem se enfrentar em uma eventual semifinal. Já o Fluminense ficou no outro lado da chave e só poderá encarar algum rival carioca em uma possível decisão.



A fase de mata-mata da Libertadores começa a partir de 14 de agosto, após a disputa da Copa América. A final deste ano será realizada em Buenos Aires, em estádio ainda a ser definido pela Conmebol. A data da partida também está para ser confirmada pela entidade que rege o futebol sul-americano.

Confira os confrontos:

Atlético-MG x San Lorenzo (Galo decide em casa)

São Paulo x Nacional (Clube paulista decide em casa)

Bolívar x Flamengo (Bolivianos decidem em casa)

Júnior Barranquilla x Colo-Colo (Colombianos decidem em casa)

River Plate x Talleres (Tetracampeão da Libertadores decide em casa)

1º do Grupo C (The Strongest ou Huachipato ou Grêmio) x Peñarol (Líder da chave decide em casa)

Palmeiras x Botafogo (Alviverde decide em casa)

Fluminense x 2 º do Grupo C (The Strongest ou Huachipato ou Grêmio) (Tricolor decide em casa)