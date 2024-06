Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 03/06/2024 18:42

Rio - A partida entre Grêmio e Botafogo, válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, marcada para o dia 16/6 (domingo), às 18h30 (de Brasília), deve ser disputada no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. A possibilidade de inversão de mando, estudada em um primeiro momento, foi descartada.

Inicialmente, a CBF indicou o Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, casa do Juventude, como palco do duelo. A troca na ordem dos mandos não teve sucesso, já que o Botafogo não poderia atuar no Nilton Santos devido sua utilização para um show.

Assim, o Grêmio deve confirmar o confronto no Kleber Andrade. A equipe gaúcha está impossibilitada de mandar seus jogos na Arena, em Porto Alegre, por conta das enchentes no Rio Grande do Sul. As informações são do jornalista Wellington Arruda.

Antes de enfrentar o Tricolor Gaúcho, o Botafogo terá o clássico com o Fluminense no dia 12 (terça-feira), no Nilton Santos, às 20h. O Glorioso ocupa a terceira colocação do Brasileirão, com 13 pontos somados.