Botafogo x Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro de 2023 - Vítor Silva / Botafogo

Botafogo x Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro de 2023Vítor Silva / Botafogo

Publicado 03/06/2024 14:36

Rio - O sorteio realizado nesta segunda-feira (3) definiu que o adversário do Botafogo nas oitavas de final da Libertadores será o Palmeiras. Com isso, as duas equipes voltam a se enfrentar em uma competição internacional após quase 12 anos.

A última vez em que Botafogo e Palmeiras se enfrentaram em um torneio continental foi na segunda fase da Copa Sul-Americana de 2012. A primeira partida, em São Paulo, terminou com vitória alviverde pelo placar de 2 a 0. Na volta, sob a liderança do meia Seedorf, o Alvinegro venceu por 3 a 1, mas o gol fora de casa - na época ainda critério no mata-mata - classificou o clube paulista para a próxima fase da competição.

Desde então, Botafogo e Palmeiras se enfrentaram 17 vezes, e a vantagem do retrospecto fica com o Alviverde. A equipe venceu 10 confrontos, empatou três e perdeu quatro vezes para o Alvinegro.

A última partida foi marcante: a virada por 4 a 3 em pleno Nilton Santos, pela 31ª rodada do Brasileirão, que deu início a uma derrocada histórica do Botafogo no Brasileirão e bela campanha de recuperação do clube paulista, campeão ao fim da temporada.

Botafogo e Palmeiras irão se enfrentar nas semanas dos dias 14 e 21 de agosto, com primeiro jogo no Nilton Santos e volta no Allianz Parque. Datas e horários serão definidos e divulgados pela Conmebol nos próximos dias.