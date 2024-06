Artur Jorge em treino do Botafogo - Arthur Barreto/Botafogo

Publicado 03/06/2024 15:50

Rio - O trabalho de Artur Jorge pelo Botafogo tem muitas virtudes, mas uma que vem chamando a atenção dos alvinegros é a melhora no setor defensivo. Nas últimas dez partidas do clube carioca na temporada, a defesa não sofreu gols na metade, uma evolução impressionante em 2024.

Nos 20 jogos que disputou antes da chegada do português, o Botafogo só não foi vazado em oito delas, sendo sete na disputa do Campeonato Carioca. O aproveitamento da defesa alvinegra na Libertadores não era dos melhores, tendo sofrido seis gols em cinco partidas.

Porém, com Artur Jorge o setor se fortaleceu. No total, o português dirigiu o Alvinegro em 14 jogos e a defesa não foi vazada em seis, sendo três jogos pelo Brasileiro, dois pela Libertadores e um pela Copa do Brasil.

O aproveitamento do português também é bem positivo nesse começo. Sob o seu comando, o Botafogo venceu nove partidas, empatou dois jogos e acabou sendo derrotado em três oportunidades.