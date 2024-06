John Textor, acionista majoritário da SAF do Botafogo, classifica o Palmeiras como um 'ótimo oponente' - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 03/06/2024 15:45

"Ótimo treinador, ótimos jogadores, um ótimo oponente. É uma revanche. Vamos jogar", escreveu Textor nas redes sociais.

John Textor prevê revanche nas oitavas de final da Libertadores Reprodução / Instagram

As equipes irão se reencontrar após a virada histórica protagonizada pela equipe paulista em 2023, no Nilton Santos, por 4 a 3. A partida ficou marcada na derrocada do Botafogo e, claro, no título do Campeonato Brasileiro do Palmeiras.

Os duelos serão nas semanas dos dias 14 e 21 de agosto, com primeiro jogo no Nilton Santos e volta no Allianz Parque. Datas e horários serão definidos e divulgados pela Conmebol nos próximos dias.