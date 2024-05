Leila Pereira, presidente do Palmeiras, e John Textor, dono da SAF do Botafogo - Divulgação

Publicado 23/05/2024 21:03

Rio - Nesta quinta-feira (23), o acionista majoritário da SAF do Botafogo, John Textor, entrou com um processo contra a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, por injúria e difamação. A ação será julgada por uma Vara Criminal de São Paulo.

Textor aponta que foi ofendido em três ocasiões por Leila. A primeira ocorreu no dia 7 de abril. Na ocasião, ela chamou o empresário de "fanfarrão" , em entrevista à CazéTV.

No dia seguinte, Leila disse que John Textor era "vergonha do futebol brasileiro" . Posteriormente, em 22 de abril, afirmou, ao programa Roda Viva, que o empresário é um "idiota" . A informação foi dada primeiro pelo jornal "O Globo".

O processo é de pessoa física contra pessoa física. Com isso, Botafogo e Palmeiras não estão envolvidos. Textor pede indenização por danos morais.