O Botafogo venceu o Vitória por 2 a 1 no Barradão, pela terceira fase da Copa do Brasil - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 24/05/2024 14:23

Salvador -gerou muita reclamação por parte do clube da casa. O Leão da Ilha enviou uma representação à Comissão Nacional de Arbitragem da CBF contra a arbitragem do duelo, comandada por Rodrigo José Pereira Lima (FIFA). A informação foi divulgada primeiramente pelo jornal "A Tarde".

Tal reclamação é baseada no lance polêmico que aconteceu por volta dos sete minutos da primeira etapa. Em bola cruzada para a área, o zagueiro Bruno Uvini, do Vitória, teria sido empurrado por Júnior Santos, o que, segundo o Leão, deveria configurar pênalti. O árbitro, entretanto, não assinalou a penalidade. O VAR também não recomendou a revisão para Rodrigo José Pereira Lima.

"O lance, avaliado pelos comentaristas de arbitragem como pênalti, sequer foi recomendado ao árbitro principal a revisão", afirmou Fábio Mota, presidente do Vitória. Segundo o clube baiano, o ofício "tem como intuito a contribuição para o processo de aperfeiçoamento da arbitragem, visando a evolução da arbitragem brasileira".

e a volta por 2 a 1, no Barradão. Além do Alvinegro, São Paulo, Palmeiras, Bahia, Goiás, CRB, Atlético-GO, Atlético-MG, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Red Bull Bragantino e Vasco também se classificaram para as oitavas de finais da Copa do Brasil.