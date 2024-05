Arena do Grêmio foi afetada com as enchentes no Rio Grande do Sul - Carlos Fabal / AFP

Arena do Grêmio foi afetada com as enchentes no Rio Grande do SulCarlos Fabal / AFP

Publicado 23/05/2024 19:30

Porto Alegre - Grêmio e Botafogo seguem negociando a troca de mandos no Campeonato Brasileiro , por causa das fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul. O confronto, válido pela 9ª rodada, seria realizado na Arena do Grêmio, no dia 1º de junho. Porém, não há chance do estádio do Tricolor Gaúcho - que ainda está parcialmente alagado - ter condições para receber a partida.

Sendo assim, o embate poderia ser disputado no Nilton Santos. Os clubes, entretanto, dependem do aval não só da CBF, mas também das demais instituições que disputam a competição.

O jogo, inclusive, foi remarcado para o dia 16 de junho, no Estádio Alfredo Jaconi, do Juventude, em Caxias do Sul. Entretanto, o local não foi indicação do Grêmio, e sim um procedimento padrão da entidade.



O clube gaúcho luta por uma melhor logística, já que enfrenta o Flamengo, no Maracanã, três dias antes. Dessa forma, os jogadores poderiam permanecer no Rio de Janeiro e evitar uma viagem para Porto Alegre, cujo aeroporto está fechado.

Se a mudança for confirmada, o duelo pela 28ª rodada, que ocorreria somente no fim de setembro com mando do Botafogo, seria na Arena do Grêmio. Até lá, o local provavelmente estará à disposição e, o Aeroporto Salgado Filho, na capital gaúcha, em operação.

Situação trágica no Rio Grande do Sul

Segundo o último balanço da Defesa Civil, 163 pessoas morreram em decorrência das enchentes no Rio Grande do Sul. Além disso, 72 estão desaparecidas e 806 estão feridas.