Cuiabano em ação pelo Botafogo no duelo com o Vitória pela Copa do Brasil - Vítor Silva/Botafogo

Cuiabano em ação pelo Botafogo no duelo com o Vitória pela Copa do BrasilVítor Silva/Botafogo

Publicado 24/05/2024 21:32

Rio - Um dos destaques do Botafogo no triunfo por 2 a 1 sobre o Vitória, que classificou a equipe comandada por Artur Jorge para as oitavas de final da Copa do Brasil, o lateral-esquerdo Cuiabano vai conquistando seu espaço e entregando resultados. No duelo em Salvador, o jogador contribuiu com assistência para o gol de Luiz Henrique, que abriu o placar, e também agiu bem na fase defensiva. Em entrevista à Botafogo TV, canal oficial do clube, o camisa 66 celebrou a boa aparição.

"Muito feliz pelo jogo e mais ainda pela assistência. O grupo está todo de parabéns. Passamos de fase, agora é voltar, treinar novamente para tentar conquistar o primeiro lugar da Libertadores", disse o jogador.

Apesar de citar a competição continental, Cuiabano não poderá ajudar o Botafogo contra o Junior Barranquilla, na terça-feira (28), na Colômbia. Ele defendeu o Grêmio na fase de grupos e só poderá ser inscrito pelo Alvinegro nas oitavas de final.

O Botafogo já garantiu sua classificação no Grupo D ao vencer o Universitario por 1 a 0 em Lima, no Peru. Uma vitória simples sobre o Junior Barranquilla deixa o time comandado por Artur Jorge em primeiro, tendo vantagem de decidir no Nilton Santos o confronto de oitavas de final.