Diego Hernández e Óscar Romero estão de volta - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 24/05/2024 17:53 | Atualizado 24/05/2024 17:55

Diego Hernández, do Botafogo, no treino desta sexta-feira (24) Vítor Silva/Botafogo

Os dois jogadores violaram regras da concentração no Ceará, onde a delegação alvinegra estava hospedada para a partida diante do Leão do Pici. Com isso, foram mandados de volta para o Rio de Janeiro.

Romero em treino do Botafogo desta sexta-feira (24) Vítor Silva/Botafogo

Após a partida no Barradão, o técnico Artur Jorge falou sobre o tema: "Esse é assunto que está entregue à direção. É mais decisão honestamente deles. É aguardar. Eu, como técnico, quero ter todos disponíveis, mas respeito. Também participei da decisão. Vamos aguardar os desenvolvimentos mais próximos".

Na última quinta-feira, o Glorioso informou que os dois seriam reintegrados . Com os retornos, fica a expectativa de Diego Hernández e Óscar Romero estarem à disposição de Artur Jorge para o jogo da próxima terça-feira (28), contra o Junior Barranquilla, na Colômbia, que vale a liderança do Grupo D da Libertadores.