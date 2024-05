Romero, do Botafogo, durante o treino - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 13/05/2024 16:20 | Atualizado 13/05/2024 16:23

Rio - O Botafogo terá dois desfalques de última hora para enfrentar o Universitário, em Lima, no Peru, na próxima quinta-feira (16), pela Libertadores. A diretoria alvinegra afastou os meias Óscar Romero e Diego Hernández nesta segunda (13), por indisciplina.

Os jogadores não vão seguir com a delegação de Fortaleza para Lima, no Peru. Óscar Romero e Diego Hernández vão retornar ao Rio de Janeiro e irão realizar atividades em separado do elenco principal nos próximos dias no CT Lonier.

O Botafogo é o segundo colocado do Grupo D da Libertadores e tem a mesma pontuação do líder Junior Barranquilla, com seis pontos. Porém, o Universitário e LDU seguem na briga por uma vaga nas oitavas de final e aparecem na cola do Alvinegro.

Veja a nota do Botafogo:

"O Botafogo informa que, por razões disciplinares, os atletas Romero e Diego Hernández não vão seguir com a delegação de Fortaleza para Lima, onde o Botafogo enfrenta o Universitario, na quinta (16), pela Conmebol Libertadores. Ambos retornam ao Rio e irão realizar atividades em separado nos próximos dias no CT Lonier."