Publicado 13/05/2024 07:23

Rio - No empate por 1 a 1 contra o Fortaleza, no Castelão, o meia Óscar Romero, de 31 anos, voltou a ter uma boa atuação, com direito a assistência para o gol de Danilo Barbosa no confronto. Vivendo um bom momento, o paraguaio está colocando uma pulga atrás da orelha de Artur Jorge em relação a escalação da equipe.

Foi a segunda assistência seguida de Romero pelo Botafogo. Na partida anterior, o paraguaio fez bela jogada e serviu Júnior Santos, que balançou as redes na vitória sobre a LDU, no Nilton Santos, pela fase de grupos da Libertadores.

A partida contra o Fortaleza marcou a estreia de Óscar Romero como titular do Botafogo, porém, a tendência é que o paraguaio volte para o banco de reservas na próxima quinta-feira contra o Universitario, em Lima.

No total, o meia tem nove partidas e duas assistências pelo Botafogo. Irmão de Angel Romero, atacante do Corinthians, Óscar está vivendo sua primeira experiência no futebol brasileiro, após passagens pelo futebol chinês, espanhol e turco.