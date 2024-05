Sob o comando de Artur Jorge, o Botafogo busca sua segunda vitória fora de casa no Brasileiro - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 12/05/2024 08:40

O Botafogo, por sua vez, tem uma vitória em dois jogos longe do Nilton Santos. Na estreia perdeu para o Cruzeiro, por 3 a 2, no Mineirão, mas superou o Flamengo por 2 a 0 no clássico carioca, pela quarta rodada, no Maracanã.Para o duelo com o Fortaleza, Artur Jorge tende a rodar novamente o elenco e escalar um time misto, já que o Botafogo terá um compromisso importante pela Libetadores no meio da próxima semana. O Alvinegro enfrenta o Universitario, no Peru, quinta-feira (16), e precisa vencer para ter maior tranquilidade no Grupo D.Neste momento, o Glorioso ocupa a segunda colocação, com seis pontos - mesma pontuação do líder Junior Barranquilla. Já a equipe peruana está na terceira posição, com cinco. Sendo assim, se vencer, o time carioca acaba com as chances de perder a vaga às oitavas para o Universitario.