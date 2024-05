Yarlen tem dois gols pelo profissional do Botafogo e renovou com o clube até o fim de 2028 - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 10/05/2024 19:52 | Atualizado 10/05/2024 19:53

Rio - O Botafogo anunciou, na noite desta sexta (10), que renovou com três jogadores. Formados na base do Glorioso, Yarlen, Sapata e Kayke tiveram seus vínculos estendidos pelo clube.



Yarlen já está inserido no elenco profissional e, inclusive, se destacou no Campeonato Carioca deste ano, tendo marcado dois gols. Ele assinou a renovação de contrato com o clube alvinegro até o fim de 2028, como já havia sido noticiado por O DIA

Sapata está com os profissionais desde 2023 e foi um dos destaques do Botafogo na Copinha, em janeiro. Diferentemente de Yarlen, ainda não marcou pelo time de cima. Ele renovou com o Glorioso até o fim de 2026.

Já Kayke é o único que ainda não integrou o time de cima. O atacante está em seu primeiro ano no sub-20 e estendeu seu vínculo com o Botafogo até dezembro de 2027.

RENOVAÇÃO DOS CRIAS!



O Botafogo estendeu os contratos dos atletas Yarlen (2028), Sapata (2026) e Kayke (2027). O Clube se orgulha dos seus jovens talentos e deseja sucesso em mais uma etapa! Em frente, meus garotos! @base_botafogo #VamosBOTAFOGO



Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/IgeAhpLD7a — Botafogo F.R. (@Botafogo) May 10, 2024

Em campo, o Botafogo enfrenta o Fortaleza, neste domingo (12), às 16h (de Brasília), no Castelão, pelo Brasileirão. O Glorioso está em terceiro, com nove pontos.