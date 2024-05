Bastos, do Botafogo, em ação contra a LDU - Vítor Silva/Botafogo

Rio - Uma das novidades no Botafogo desde a chegada de Artur Jorge é a presença de Bastos no time titular. Ele chegou ao Glorioso no meio de 2023, mas só ganhou espaço e se firmou entre os 11 inicias com o treinador português. O zagueiro acredita que tem um estilo de jogo muito parecido com o que o técnico tem implementado no time.

"Tem sido uma adaptação muito boa até o momento e, principalmente, pela característica do treinador. Tem um estilo de jogo muito parecido comigo, que é fazer a construção por baixo e sobretudo a pressão alta. Então, consigo me identificar muito bem no estilo de jogo. Temos que seguir a trabalhar", disse Bastos.

Em 2023, Bastos disputou apenas quatro partidas e foi titular somente em duas. No início da atual temporada, em meio à reformulação do sistema defensivo, ganhou mais minutos, mas ainda era considerado reserva.

O cenário mudou após a contratação do técnico Artur Jorge. O treinador comandou o Botafogo em nove partidas, e Bastos atuou em sete - todas como titular.

"É uma oportunidade que estava esperando há muito tempo. Agora é seguir trabalhando para ter essa consistência de jogos", resumiu o zagueiro.



Bastos, aliás, vive uma grande fase. Peça importante para o Glorioso, o camisa 15 não sofre dribles há seis jogos . O último foi na estreia no Campeonato Brasileiro, no dia 14 de abril, contra o Cruzeiro.

"A gente tem evoluído a cada jogo. Eu penso da seguinte forma: trabalho coletivo acaba nos destacando individualmente. Espero ter essa continuidade com o trabalho de todos e seguirmos fazer as boas exibições que temos feito até o momento", pontuou Bastos.