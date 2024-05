John é goleiro do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 09/05/2024 17:48 | Atualizado 09/05/2024 17:48

"É uma situação muito delicada. A gente sabe que o momento lá do Sul está sendo muito difícil. Temos que mandar muita força, muita oração. Quem puder ajudar, contribuir. Eu também já fiz minha parte. Sabemos que é uma situação muito delicada. Se tiver que parar, vamos parar. Se tiver que continuar, aí depende das pessoas lá de cima. O importante é mandarmos muita força e muita oração. Momento muito difícil", disse John.



O jogo da última quarta-feira, aliás, foi marcado por uma onda de solidariedade. O Botafogo colocou postos de coleta para recolher doações nos setores norte, leste e oeste do Nilton Santos. Água, itens de cama, mesa e banho, e produtos de higiene pessoal foram arrecadados.

Além de participar da doação, a torcida estendeu uma faixa nas arquibancadas do estádio em prol da população do Rio Grande do Sul. Confira abaixo:

Torcida do Botafogo apoia vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul João Alexandre Borges/O Dia

O elenco do Botafogo também participou de um gesto de solidariedade. Antes do início da partida, os titulares posaram para foto com uma bandeira do Rio Grande do Sul.

Jogadores do Botafogo posam para foto com a bandeira do Rio Grande do Sul Vítor Silva/Botafogo

De acordo com o balanço da Defesa Civil desta quinta-feira, 107 pessoas já morreram devido à tragédia das chuvas. Além disso, 136 estão desaparecidas e 374 estão feridas.