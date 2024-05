Estádio do Beira-Rio ficou alagado, assim como a cidade de Porto Alegre - Anselmo Cunha / AFP

Estádio do Beira-Rio ficou alagado, assim como a cidade de Porto AlegreAnselmo Cunha / AFP

Publicado 09/05/2024 14:25

Rio - O futebol brasileiro se mobilizou com o Rio Grande do Sul. Clubes, jogadores e dirigentes de todo o país se movimentaram para ajudar os gaúchos com doações de alimentos e produtos de necessidade básica, além de doações em dinheiro. Para facilitar a entrega dos mantimentos, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, vai disponibilizar um avião, que seguirá para Canoas no próximo sábado (11).

O avião que leva a delegação do Palmeiras para os jogos vai transportar 2,5 toneladas de alimentos e produtos de necessidade básica às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A aeronave sairá de Congonhas com esses mantimentos. O Alviverde tem arrecadado doações em postos de coleta no Allianz Parque, nos centros de treinamento, nas lojas e nas escolas de futebol.

Além disso, o Palmeiras também vai receber doações na partida contra o Athletico-PR, domingo, pelo Brasileirão. Essa remessa será levada posteriormente em uma nova viagem. A renda líquida do duelo também será destinada às vítimas da tragédia.

Jogadores como o goleiro Caíque e o centroavante Diego Costa, do Grêmio, e o goleiro Rochet, do Inter, atuam na linha de frente na cidade. A CBF decidiu não paralisar o Brasileirão, mas adiou os jogos dos times gaúchos das principais divisões do futebol brasileiro e também da Copa do Brasil até o final de maio . A Conmebol também adiou os jogos de Grêmio e Internacional na Libertadores e Sul-Americana, respectivamente.

Entenda a tragédia no Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul tem sofrido com um alto volume de chuva desde segunda-feira. Segundo a Defesa Civil, são 107 mortos, 136 desaparecidos e 374 feridos. Além disso, 232,6 mil pessoas ficaram fora de casa, sendo 67,5 mil em abrigos e 165,1 mil desalojados (nas casas de familiares ou amigos). Ao todo, 428 dos 497 municípios foram afetados, causando prejuízo para 1,4 milhão de pessoas.

Em Porto Alegre, as águas do lago Guaíba invadiram a região das ilhas, ruas do Centro Histórico e a estação rodoviária. O Aeroporto Internacional Salgado Filho suspendeu as atividades até o final de maio. O nível da água superou a cota de inundação, atingindo 5,26 metros e superando a marca da enchente histórica de 1941, quando bateu 4,76 metros. O limite para inundação é de 3 metros.