Momento em que torcedor do Colo-Colo imita um macaco em direção à torcida do FluminenseReprodução

Publicado 09/05/2024 23:42

Chile - Um torcedor do Colo-Colo imitou um macaco em direção à torcida do Fluminense no Estádio Monumental David Arellano, em Santiago, nesta quinta-feira, 9, durante o jogo válido pela quarta rodada do Grupo A da Libertadores. O tricolor Bruno Estrela publicou um vídeo com o momento do gesto racista no "X" (antigo twitter). Confira abaixo:

Torcedor do Colo Colo imitando macaco pra nossa torcida pic.twitter.com/2wVDAjNHzN — Bruno Estrela (@brunobdestrela) May 10, 2024

Dentro de campo, o Fluminense sofreu bastante, mas segurou a pressão e bateu o Colo-Colo por 1 a 0 . Manoel fez o único gol da noite. Com o resultado, o Tricolor chegou aos oito pontos e ampliou a vantagem na liderança do grupo. O time chileno, por sua vez, tem quatro e aparece na terceira colocação.

O próximo compromisso do Fluminense na Libertadores será contra o Cerro Porteño (PAR), às 19h de quinta-feira, no Maracanã. O jogo em questão é válido pela quinta rodada do Grupo A.