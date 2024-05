Douglas Costa chegou ao Fluminense no início do ano - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 09/05/2024 16:20

Rio - Mantido no time titular para o duelo com o Colo-Colo, que acontece nesta quinta-feira (9), às 21h (de Brasília), em Santiago, no Chile, Douglas Costa irá iniciar um jogo pelo Fluminense pela terceira vez seguida nesta temporada. É a primeira vez que o camisa 90 consegue ter uma sequência, desde que chegou ao Tricolor no começo do ano.

"A gente vem evoluindo jogo após jogo, buscando fazer tudo aquilo o que a gente trabalha e colhendo bons frutos disso, mas claro que os resultados positivos são sempre o mais importante. Isso é o que buscamos com nossa evolução. As coisas vêm acontecendo com o tempo e fico feliz de estar ganhando mais minutos e podendo ajudar a equipe", destacou Douglas Costa.



O atacante ainda busca marcar seu primeiro gol com a camisa tricolor. Ele fez 15 jogos até o momento e deu uma assistência, para Marquinhos, na primeira rodada da fase de grupos da Libertadores, contra o Alianza Lima.

O Fluminense é o líder do Grupo A da Libertadores, com cinco pontos, um a mais que o Colo-Colo. Em caso de vitória contra os chilenos, o Flu se isola na primeira colocação da chave, com oito pontos, e fica a três de vantagem para o vice-líder Cerro Porteño, que empatou com o Alianza Lima na rodada.