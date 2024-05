Alianza Lima e Cerro Porteño empataram por 1 a 1 - Cris Bouroncle / AFP

Publicado 09/05/2024 11:25

Rio - O empate entre Alianza Lima e Cerro Porteño pode beneficiar o Fluminense. Atual campeão da Libertadores, o Tricolor enfrenta o Colo-Colo, nesta quinta-feira (9), às 21h (de Brasília), em Santiago, no Chile, e pode se isolar na liderança em caso de vitória. Entretanto, um tropeço pode pressionar o Time de Guerreiros para os jogos finais.

O Fluminense permaneceu na liderança após o empate entre Alianza Lima e Cerro Porteño. O único jeito de perder o primeiro lugar é em caso de derrota para o Colo-Colo. O Tricolor pode cair até para o terceiro lugar, dependendo dos critérios de desempate. Nas últimas rodadas, o Flu recebe Cerro Porteño e Alianza Lima, respectivamente, no Maracanã.

Jogar as últimas duas partidas no Maracanã favorece o Fluminense. Por isso, retornar do Chile com uma vitória — ou pelo menos um empate — deixaria o time numa situação confortável para os últimos dois jogos. O cenário, no entanto, seria o oposto caso volte com uma derrota, já que ficaria pressionado para enfrentar dois adversários que deram trabalho no primeiro encontro.