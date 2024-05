Torcida do Fluminense usou sinalizadores na semifinal da Libertadores - Mailson Santana / Fluminense FC

Torcida do Fluminense usou sinalizadores na semifinal da LibertadoresMailson Santana / Fluminense FC

Publicado 09/05/2024 09:10 | Atualizado 09/05/2024 09:49

Rio - Atual campeão da Libertadores, o Fluminense conta com o apoio da torcida na caminhada rumo ao bicampeonato. O Tricolor inicia nesta quinta-feira (9), a partir das 10h (de Brasília), a venda de ingressos para o jogo contra o Cerro Porteño, do Paraguai, no dia 16, no Maracanã, pela 5ª rodada da fase de grupos da competição. A comercialização começa com os check-ins para os sócios.

A venda online para o público geral e torcedores visitantes terá início na próxima segunda (13), enquanto a comercialização nas bilheterias começa no dia 14. Não haverá necessidade de retirar o ingresso. Todos os torcedores que comprarem pela internet, incluindo visitantes, deverão acessar o estádio com e-ticket. Além do ingresso virtual, os sócios também poderão acessar o estádio com a carteirinha.

Será obrigatório apresentar o CPF na compra do ingresso de qualquer tipo (inteira, meia ou gratuidade). O documento deve ser oficial físico ou digital em aplicativo oficial do governo. Não serão aceitas fotos do documento. O pagamento nos pontos de venda só poderá ser feito em dinheiro. Torcedores estrangeiros deverão inserir o número do passaporte ou DNI.

CHECK-INS E VENDA ONLINE



A abertura das vendas seguirá a seguinte ordem de prioridade:



Sócios

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca + / Maraca + Família / Leste Raiz / Pacote Futebol – 09/05 (quinta), às 10h

- Arquiba 75% / Pacote Jogos – 10/05 (sexta), às 10h

- Arquiba Raiz – 11/05 (sábado), às 10h

- Guerreiro – 12/05 (domingo), às 10h



Vendas em fluminense.futebolcard.com



Não-Sócios do Fluminense e torcida visitante: 13/05 (segunda), às 10h

- Vendas para não-sócios em fluminense.futebolcard.com

- Vendas para torcida visitante em futebolcard.com



Encerramento das vendas pela internet: 16/05 (quinta), às 18h

IMPORTANTE: Uma vez entregue, o ingresso passa a ser de total responsabilidade do torcedor, não cabendo ao clube qualquer tipo de ressarcimento em caso de qualquer incidente ou perda.

VALORES



SETOR SUL

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

- Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 30

- Arquiba Raiz – R$ 60

- Guerreiro Toda Terra – R$ 72

- Guerreiro – R$ 96

- Leste Raiz – R$ 120

- Inteira – R$ 120

- Meia-entrada – R$ 60



SETOR LESTE INFERIOR

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

- Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 27,50

- Arquiba Raiz – R$ 55

- Guerreiro Toda Terra – R$ 66

- Guerreiro – R$ 88

- Leste Raiz – R$ 110

- Inteira – R$ 110

- Meia-entrada – R$ 55



SETOR LESTE SUPERIOR

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol / Leste Raiz – R$ 0

- Arquiba 75% / Arquiba Raiz / Pacote Jogos – R$ 12,50

- Guerreiro Toda Terra – R$ 30

- Guerreiro – R$ 40

- Inteira – R$ 50

- Meia-entrada – R$ 25



SETOR OESTE

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

- Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 37,50

- Arquiba Raiz – R$ 75

- Guerreiro Toda Terra – R$ 90

- Guerreiro – R$ 120

- Leste Raiz – R$ 150

- Inteira – R$ 150

- Meia-entrada – R$ 75



SETOR NORTE

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

- Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 25

- Arquiba Raiz – R$ 50

- Guerreiro Toda Terra – R$ 60

- Guerreiro – R$ 80

- Leste Raiz – R$ 100

- Inteira – R$ 100

- Meia-entrada – R$ 50



SETOR MARACANÃ MAIS

*Este setor oferece serviço de buffet com bebidas não-alcóolicas incluídas

- Maraca+ / Maraca+ Família – R$ 0

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Arquiba 75% / Arquiba Raiz / Guerreiro / Guerreiro Toda Terra / Leste Raiz / Pacote Futebol / Pacote Jogos – R$ 600

- Inteira – R$ 600

- Meia-entrada – R$ 337,50



IMPORTANTE: Sócios do plano Arquiba Família com contratos iniciados a partir de 08/05/2024 têm direito a mais 2 ingressos com 50% de desconto em todos os setores, exceto no Maracanã Mais. Já os sócios Arquiba Família com contratos iniciados até 07/05/2024 poderão comprar mais 3 ingressos com 50% de desconto em todos os setores, exceto no Maracanã Mais. Os sócios do plano Maraca+ Família têm direito a mais 3 ingressos com 50% de desconto em todos os setores do estádio. Os sócios dos planos Arquiba 75%, Pacote Jogos, Pacote Futebol, Arquiba 100% e Maraca+, só poderão adquirir um ingresso cada.

SETOR NORTE E NÍVEL 2 (TORCIDA VISITANTE)

- Inteira - R$ 188,33

- Meia-entrada - R$ 94,17

GRATUIDADES

- Retirada antecipada em todos os pontos de venda

- Os torcedores que tiverem direito à gratuidade deverão portar a comprovação do benefício no ato da retirada do ingresso e o CPF

- As gratuidades são limitadas e sujeitas a disponibilidade

- Crianças até 6 anos acompanhadas dos responsáveis legais, estes que deverão ter o ingresso para o mesmo setor, Sul ou Norte, não precisarão mais retirar a gratuidade nos pontos de venda com antecedência.

- Todas as demais gratuidades por lei, crianças de 7 a 11 anos, PCDs e idosos acima de 60 anos deverão obrigatoriamente retirar o ingresso de gratuidade.

- Para menores entre 7 e 11 anos, a retirada só poderá ser feita pelos responsáveis legais mediante apresentação de documento comprobatório, CPF da criança e ingresso do responsável que acompanhará a criança para o mesmo setor.

- Para todas as demais gratuidades e meia-entrada, apenas a própria pessoa pode retirar ou comprar o ingresso também com a apresentação do documento comprobatório e CPF.

- As gratuidades são somente nos setores Sul e Norte. Em todos os outros setores, é aplicado apenas a meia-entrada de acordo com as leis vigentes.

PONTOS DE VENDA DE INGRESSOS PARA A TORCIDA DO FLUMINENSE



Laranjeiras – Sede do Fluminense (Rua Álvaro Chaves, 41)

- Terça (14/05), das 10h às 20h

- Quarta (15/05), das 10h às 20h

- Quinta (16/05), das 10h às 15h



Maracanã – Bilheteria 1

- Terça (14/05), das 10h às 17h

- Quarta (15/05), das 10h às 17h



Copacabana – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Barata Ribeiro, 458, Loja D)

- Terça (14/05), das 10h às 18h

- Quarta (15/05), das 10h às 18h



Aeroporto Santos Dumont – Loja Oficial Fluminense FC (PC. Senador Salgado Filho, s/n, Primeiro piso VA1006)

- Terça (14/05), das 10h às 20h

- Quarta (15/05), das 10h às 20h



Centro – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Sete de Setembro, 98, Loja D)

- Terça (14/05), das 10h às 19h

- Quarta (15/05), das 10h às 19h



Shopping Tijuca – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Maracanã, 987)

- Terça (14/05), das 10h às 20h

- Quarta (15/05), das 10h às 20h



Nova América – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Pastor Martin Luther King Jr, 126, Loja 1406)

- Terça (14/05), das 10h às 20h

- Quarta (15/05), das 10h às 20h



Park Shopping Jacarepaguá – Loja Oficial Fluminense FC (Est. Jacarepaguá, 6069, Loja 237 A)

- Terça (14/05), das 10h às 20h

- Quarta (15/05), das 10h às 20h



Barra Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. das Américas, 4.666, Loja 259)

- Terça (14/05), das 10h às 20h

- Quarta (15/05), das 10h às 20h



Park Shopping Campo Grande – Loja Oficial Fluminense FC (Estrada do Monteiro, 1200, Loja 206)

- Terça (14/05), das 10h às 20h

- Quarta (15/05), das 10h às 20h



Shopping Grande Rio – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Maria Soares Sendas, 111, Loja 208)

- Terça (14/05), das 10h às 20h

- Quarta (15/05), das 10h às 20h



Plaza Shopping Niterói – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Quinze de Novembro, 8)

- Terça (14/05), das 10h às 20h

- Quarta (15/05), das 10h às 20h



São Gonçalo Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. São Gonçalo, 100, Loja 278)

- Terça (14/05), das 10h às 20h

- Quarta (15/05), das 10h às 20h



ACESSO AO ESTÁDIO

- É vedada a entrada com alimentos e bebidas no estádio

- Os portões serão abertos às 16h

- Os portões serão fechados no início do segundo tempo das partidas. Após o fechamento, o acesso ao estádio poderá ser negado, conforme determinação do policiamento local. Tanto o clube quanto a FutebolCard não têm alçada sob esta decisão, não cabendo o ressarcimento de qualquer valor pago