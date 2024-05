Thiago Silva assinou com o Fluminense por dois anos - Divulgação/Fluminense

Publicado 07/05/2024 19:20

O Fluminense anunciou o retorno do zagueiro Thiago Silva nesta terça-feira com contrato válido até 2026. O brasileiro de 39 anos vai deixar o Chelsea no fim da temporada europeia e passará a vestir a camisa da equipe carioca depois do último jogo com o time inglês.

A notícia da contratação do atleta repercutiu na imprensa internacional. O jornal espanhol "As" destacou que Thiago Silva vai formar dupla com Marcelo pela primeira vez na carreira e que o zagueiro deve reencontrar um outro velho conhecido nos gramados do futebol brasileiro, dessa vez de lados opostos.



A notícia da contratação do atleta repercutiu na imprensa internacional. O jornal espanhol "As" destacou que Thiago Silva vai formar dupla com Marcelo pela primeira vez na carreira e que o zagueiro deve reencontrar um outro velho conhecido nos gramados do futebol brasileiro, dessa vez de lados opostos.

"O belo esporte sempre deixará grandes amizades nas quais os laços prevalecem independentemente da distância. É o caso de Thiago Silva e David Luiz (do Flamengo), dupla titular na seleção brasileira de 2010 a 2017 e que também dividiu o vestiário do PSG", escreveu o periódico.

Já o portal "Goal" foi categórico na manchete: "Thiago Silva volta para casa!". Segundo a publicação, o zagueiro brasileiro recusou investidas de clubes do Campeonato Inglês e decidiu retornar ao Fluminense. "O zagueiro vai deixar Londres após quatro anos, quando o contrato com os Blues terminar", pontuou o jornal.



Já o portal "Goal" foi categórico na manchete: "Thiago Silva volta para casa!". Segundo a publicação, o zagueiro brasileiro recusou investidas de clubes do Campeonato Inglês e decidiu retornar ao Fluminense. "O zagueiro vai deixar Londres após quatro anos, quando o contrato com os Blues terminar", pontuou o jornal.

A publicação britânica "The Athletic" repercutiu que o zagueiro vai vestir a camisa 3 do Fluminense, que é o mesmo número que usou na primeira passagem. O jornal relatou ainda sobre os termos da negociação entre Chelsea e Fluminense, que determinou que o jogador pode treinar com o time comandado por Fernando Diniz antes da abertura da janela de transferências, em julho.