Rio - Após anos de espera, o zagueiro Thiago Silva, de 39 anos, está de volta ao Fluminense. Em sua redes sociais, o Tricolor anunciou a contratação do defensor, que ainda irá defender o Chelsea até o fim do seu contrato em junho deste ano, e depois vai se apresentar ao elenco carioca no próximo mês. Ele assinou até junho de 2026 com o clube das Laranjeiras.

O zagueiro irá reforçar o Fluminense a partir do segundo semestre, podendo estar em campo pelo Campeonato Brasileiro e também nas oitavas de finais da Copa do Brasil e da Libertadores, caso o clube carioca avance de fase. Ele é aguardado na primeira quinzena de junho e estará liberado para estrear a partir do dia 10 de julho.

A contratação de um atleta para a posição era vista como prioridade para o Fluminense já que o setor é um dos mais carentes do elenco. Thiago Silva terá como companheiros Felipe Melo, Manoel, Felipe Andrade, Thiago Santos e Antônio Carlos. Marlon com contrato de empréstimo até o fim de junho não tem sua permanência garantida.

O zagueiro volta ao Fluminense após 15 anos e meio atuando no futebol europeu. Thiago Silva defendeu Milan, PSG e Chelsea, conquistando títulos pelos três clubes. Neste período, o zagueiro fez parte do elenco da seleção brasileira que disputou as últimas quatro Copas do Mundo.

Pelo Fluminense, Thiago Silva atuou profissionalmente de 2006 a 2008. Ele foi campeão da Copa do Brasil em 2007, título que interrompeu uma sequência de 23 anos sem conquistas nacionais do Tricolor, e fez parte do elenco vice-campeão da Libertadores no ano seguinte. No total, pelo clube carioca, atuou em 146 jogos e fez 14 gols.