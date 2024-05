John Kennedy - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 06/05/2024 14:54

Rio - Vivendo um momento conturbado no Fluminense, John Kennedy segue afastado das atividades do clube por motivos disciplinares. Três clubes brasileiros sondaram o Tricolor para saber a situação do jogador. Entretanto, segundo a "Itatiaia", o clube carioca não tem o desejo de se desfazer do jovem, pelo menos até o fim de 2024.

A comissão técnica entende que uma venda de John Kennedy para um clube do Brasil seria algo ruim, tanto pelo fator financeiro, quanto pelo aspecto positivo, e deseja contar com o atacante até o final do ano. Entretanto, uma negociação para o exterior pode ser mais viável, dependendo do quanto for oferecido pelo jogador de 21 anos.

O atacante foi afastado junto de Kauã Elias, Arthur e Alexsander pela participação em uma "festinha", na concentração do Fluminense, antes do clássico contra o Vasco. O jogador chegou a se reintegrado ao lado do trio na semana passada, porém, por ter se atrasado mais de uma hora para o treino do Tricolor, acabou sendo afastado novamente.

Herói do título da Libertadores do Fluminense em 2023, John Kennedy voltou a conviver com problemas de disciplina na atual temporada. Dentro de campo o desempenho do atacante caiu e o jovem só fez um gol pelo Tricolor neste ano.