Fluminense empatou com o Atlético-MG no último sábado - Pedro Souza / Atlético-MG

Fluminense empatou com o Atlético-MG no último sábadoPedro Souza / Atlético-MG

Publicado 05/05/2024 09:58

O Fluminense venceu apenas um dos últimos 13 duelos que fez com o Atlético-MG. Tal triunfo aconteceu no dia 9 de junho de 2022, quando triunfou em um grande jogo que encerrou em 5 a 3 para o Tricolor, no Maracanã. Além dessas partidas, o Galo venceu outros seis jogos e empatou outros seis.

A partida, entretanto, também marca a manutenção de um retrospecto favorável ao Tricolor nos duelos em Cariacica. Esse foi o 11º jogo do Fluminense na cidade capixaba, sendo o terceiro empate. O clube das Laranjeiras venceu outros cinco duelos lá, além de perder três.

Após o tropeço em Cariacica, o Fluminense foca suas atenções para a Copa Libertadores. O Tricolor entra em campo pela competição na próxima quinta-feira (9), quando vai até o Estádio Monumental David Arellano enfrentar o Colo-Colo, às 21h (horário de Brasília), em jogo válido pela quarta rodada da fase de grupos do torneio.