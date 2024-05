Fernando Diniz, técnico do Fluminense, em Cariacica - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 04/05/2024 19:48

empate do Fluminense em 2 a 2 com o Atlético-MG, na tarde deste sábado (4), em Cariacica. Após a partida, o treinador admitiu os erros defensivos de sua equipe e lamentou os dois pontos que o Tricolor deixou escapar no Estádio Kléber Andrade. Rio - Fernando Diniz não escondeu o gosto amargo doApós a partida, o treinadorno Estádio Kléber Andrade.

"Acho que a gente fez um primeiro tempo muito bom. No segundo tempo eles voltaram melhores, mas com as trocas a gente cresceu de novo, fizemos o segundo gol, tivemos chances de fazer o terceiro. Na hora de fazer a mexida, no arremesso lateral do Atlético, uma bola morta. O jogador que fez o gol (Vargas) saiu, foi o primeiro toque dele na bola. Falha coletiva de marcação, tomamos o primeiro gol. E no segundo gol, também, tomamos o gol com todo mundo atrás da linha da bola. A gente tem que corrigir, é muito difícil fazer dois gols no Atlético. Hoje a gente perdeu dois pontos, e não ganhou um", disse Diniz.

"A nossa equipe jogou muito bem contra o Sampaio Corrêa, jogou bem boa parte do jogo, jogou muito bem hoje também. Só que a gente falhou em coisas que a gente não pode falhar, com 2 a 0, a gente não pode permitir. Principalmente os gols que a gente tomou, a gente tomou dois gols muito evitáveis. Mas o time foi aguerrido, o time correu, o time lutou. Eu acho que a gente tem que continuar com o mesmo volume de intensidade, de entrega e corrigir esses detalhes pra gente voltar a ser consistente nas vitórias", completou.

Com o resultado, o Fluminense fica com cinco pontos e ocupa a 15ª posição no Brasileirão. O próximo compromisso da equipe de Fernando Diniz será na quinta (9), às 21h (de Brasília), pela Libertadores, contra o Colo-Colo, no Chile.

Confira outros trechos da coletiva:

Posicionamento de Marcelo

"O Marcelo não foi muito ao ataque porque não foi um jogo de muita posse. Quando a gente tem mais posse no campo de ataque, o Marcelo aparece. O Marcelo não é um jogador de fazer transição rápida, é jogador de controle, ele jogou na mesma posição. É muito parecido com o jogo do Flamengo. No jogo contra Flamengo a gente teve mais controle de de posse no campo de ataque e o Marcelo apareceu muito bem no ataque. Então se a gente tivesse um pouco mais de posse no ataque, ele apareceria lá dando opção, do jeito que você não conseguiu enxergar hoje, mas de fato a gente teve jogadas mais rápidas. E não dava tempo para o Marcelo chegar no campo de ataque."

Apagão em 10 minutos

"(Sobre) as falhas, eu já falei com os jogadores. São falhas extremamente... não é que são corrigíveis, a gente não errou nada disso no primeiro tempo. E dificilmente a gente erra também esse tipo de questão defensiva que a gente errou hoje. Foi uma falha coletiva que muita gente, o sistema todo, falhou. Coisa muito fácil de ser corrigida. A gente não poderia ter tomado os dois que a gente tomou. Poderia ter tomado outros, mas esses dois que a gente tomou a gente não devia ter tomado."

Foco na Libertadores

"Não é questão de mudar a chave. A equipe fez duas boas partidas, na maior parte do tempo jogamos bem na quarta-feira e hoje também. Nós temos que jogar bem os jogos. Tem que marcar bem, produzir bem com a bola, ficar atento nas transições. Melhoramos na questão da bola parada. Então a questão não é mudar a chave para o Libertadores. Não é isso o mais importante. É a gente ir melhorando, conforme a gente melhorou, do Corinthians para o Sampaio, do Sampaio para hoje, que a gente melhorou também. A gente teve aí dez minutos que a gente simplesmente falhou o que não era para falhar e que nos custou uma vitória"