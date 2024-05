Thiago Silva vai deixar o Chelsea em junho e tem acerto encaminhado com o Fluminense - Glyn Kirk / AFP

Publicado 04/05/2024 17:06

a ideia é receber o ídolo no Maracanã, como ocorreu com o lateral-esquerdo Marcelo, em 2023. Rio - O Fluminense vive a expectativa pelo retorno do Thiago Silva. O Tricolor chegou a um acordo com o zagueiro , de 39 anos, nesta última sexta-feira (3), e agora planeja a festa de recepção. Segundo o "ge",, como ocorreu com o lateral-esquerdo Marcelo, em 2023.

Marcelo foi recebido por mais de 34 mil torcedores no Maracanã no ano passado. O evento ainda contou com o show do rapper Filipe Ret, que é torcedor do Fluminense. A janela internacional abre no dia 10 de julho, mas existe a possibilidade do zagueiro ser liberado pelo Chelsea, da Inglaterra, antes de 19 de maio.

Essa será a segunda passagem de Thiago Silva pelo Fluminense. O zagueiro defendeu o clube entre 2006 e 2008, onde disputou 147 partidas, marcou 14 gols e foi campeão da Copa do Brasil de 2007, além do vice-campeonato da Libertadores em 2008.

Após a passagem pelo Fluminense, Thiago Silva fez carreira na Europa. Ele defendeu o Milan, da Itália, o Paris Saint-Germain, da França, e o Chelsea, da Inglaterra. Ele foi campeão nacional na Itália e na França, enquanto com o clube inglês alcançou suas maiores conquistas com a Liga dos Campeões e Mundial.