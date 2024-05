Thiago Silva é um dos ídolos recentes da história do Chelsea - AFP

Publicado 03/05/2024 20:04

Rio - Nesta sexta-feira, 3, o Fluminense acertou contratação do zagueiro Thiago Silva, de 39 anos, que deixará o Chelsea (ING) ao fim da temporada 2023/24 . O contrato será válido até junho de 2026. A informação foi dada primeiro pelo "ge".

Fluminense, Thiago Silva e representantes do atleta chegaram a um acordo nas últimas horas. O Tricolor, segundo o site, mandou integrantes do departamento jurídico e de comunicação a Londres e corre para anunciar a contratação.

O Fluminense tinha a concorrência de clubes da Inglaterra e da Arábia Saudita, mas levou a melhor. A janela internacional abre no dia 10 de julho.

Carreira

Thiago tem passagens pela base do Flu, mas se profissionalizou no RS Futebol. Posteriormente, defendeu o Juventude. Na sequência, ele jogou pelo Porto, de Portugal, e pelo Dínamo de Moscou, da Rússia.

Em 2006, o zagueiro voltou ao Brasil e se destacou por três temporadas no Fluminense. No período, foi campeão da Copa do Brasil 2007.

Já em 2009, retornou ao futebol europeu. Após passagens de destaque pelo Milan e pelo PSG, Thiago Silva chegou ao Chelsea em 2020. Ele segue até hoje nos Blues, mas já avisou que deixará o clube ao fim da temporada, em junho

"Quando cheguei aqui, há quatro anos, imaginei que pudesse ser uma passagem curta, mas uma história incrível se iniciou. Hoje meus filhos jogam pelo Chelsea e tem a oportunidade de continuar essa trajetória. Toda história tem um começo, um meio ou um fim, mas espero poder um dia retornar para esse clube, para exercer uma função", disse Thiago Silva, em vídeo publicado para se despedir do Chelsea.