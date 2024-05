Fernando Diniz - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 03/05/2024 16:47

Espírito Santo - O Fluminense finalizou a preparação para a partida contra o Atlético-MG, que acontece no próximo sábado (4), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, Espírito Santo, pelo Brasileirão. A equipe comandada por Fernando Diniz deve ter o retorno dos titulares após ir com time misto na vitória sobre o Sampaio Corrêa, na última quarta, pela Copa do Brasil