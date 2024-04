Samuel Xavier em treinamento pelo Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 30/04/2024 15:08

Rio - O lateral Samuel Xavier desfalcará o Fluminense por tempo indeterminado. Nesta terça-feira (30), o clube anunciou que exames de imagem confirmaram uma fratura no pé direito do jogador, que não viajou com a delegação para Cariacica, local do jogo contra o Sampaio Corrêa, nesta quarta-feira (1), pela Copa do Brasil.

Samuel sentiu a lesão no jogo contra o Cerro Porteño, pela Libertadores, no Paraguai. No retorno ao Brasil, o camisa 2 ficou de fora da partida contra o Corinthians, no último domingo (28), na Neo Química Arena.

Sem Samuel Xavier, Guga deve ser a opção de Fernando Diniz para assumir a lateral direita. A tendência é que ele seja o escolhido para começar o duelo com o Sampaio Corrêa.

Fluminense e Sampaio Corrêa se enfrentam nesta quarta-feira (1), às 16h, no Estádio Kléber Andrade. O jogo de volta será no dia 22 de maio, no Maracanã.