Fernando Diniz fará improvisações no time titular do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 30/04/2024 16:30

Cariacica - O Fluminense terá embate importante com o Sampaio Corrêa pela terceira fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira (1). Para o confronto, o treinador Fernando Diniz escalará um time misto. Alguns titulares serão preservados para o jogo contra o Atlético-MG, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro.

Diante do Sampaio Corrêa, Fernando Diniz deve escalar Renato Augusto no ataque, na vaga do argentino Germán Cano. O meio-campista treinou nesta função e atuou como atacante nos últimos minutos da derrota sofrida pelo Fluminense para o Corinthians por 3 a 0 , no domingo, na Neo Química Arena.

Sendo assim, o técnico tricolor tende a manter este posicionamento. Kauã Elias, atacante de origem que foi reintegrado ao elenco, deve iniciar o confronto no banco de reservas.



Outra improvisação pode ocorrer na lateral direita: Marquinhos foi testado no setor. Com a lesão de Samuel Xavier , Fernando Diniz teme perder seu único lateral-direito de origem, Guga, para o duelo com o Atlético-MG.

O provável Fluminense, de acordo com o 'ge', é: Fábio; Guga (Marquinhos), Antônio Carlos, Felipe Andrade e Diogo Barbosa; Martinelli, Lima e David Terans; Douglas Costa, Arias e Renato Augusto.

Além do lateral-direito Samuel Xavier, o zagueiro Thiago Santos, o lateral-esquerdo Marcelo, o meia Gabriel Pires e o atacante Keno não viajaram e estão fora.





Agenda John Kennedy também será desfalque. O centroavante segue afastado e ainda não foi reintegrado ao grupo , como Alexsander, Arthur e Kauã Elias.

Fluminense e Sampaio Corrêa duelam pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira (1), às 16h (de Brasília), em Cariacica, no Estádio Kleber Andrade. O confronto de volta será no dia 22 de maio, no Maracanã.