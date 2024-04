John Kennedy foi afastado pelo Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 30/04/2024 13:53

Rio - O Fluminense anunciou que reintegrou, na última segunda-feira (29), os quatro jogadores que estavam afastados por indisciplina. Alexsander, Kauã Elias e Arthur já estão à disposição de Fernando Diniz. No entanto, John Kennedy foi afastado novamente por ter se atrasado para o treino desta terça (30).

chegou ao CT Carlos Castilho com 1h20 de atraso para a atividade. O novo afastamento do camisa 9 será por tempo indeterminado. O Fluminense informa que os atletas Alexsander, Kauã Elias e Arthur foram reintegrados ao grupo e estão à disposição da Comissão Técnica.



O atleta John Kennedy havia sido também reintegrado ao grupo na segunda-feira, mesmo tendo faltado ao treino de domingo, mas foi novamente… pic.twitter.com/8yJrtWtRSj — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 30, 2024 Segundo o clube, John KennedyO novo afastamento do camisa 9 será por tempo indeterminado.

John Kennedy, Alexsander, Kauã Elias e Arthur foram afastados pelo Fluminense no último dia 23. O quarteto convidou mulheres e organizou uma festa na concentração na véspera do clássico com o Vasco. O evento foi denunciado ao clube por um dos funcionários do hotel.

A festa organizada pelo quarteto de jogadores foi considerada "acima do tom" e realizada no mesmo hotel onde mora o técnico Fernando Diniz e sua comissão. A atitude também irritou aos mais experientes do elenco.

Pedido de desculpas de JK

Na última segunda-feira, horas antes da nova infração, John Kennedy chegou a ir às redes sociais para se desculpar pelo ocorrido . O atacante admitiu que seu comportamento "não foi dos melhores nos últimos dias".

"Venho me manifestar sobre os últimos episódios. Sei que meu comportamento não foi dos melhores nos últimos dias. Tanto em campo, quanto fora, não venho entregando o que esperam de mim. Quero pedir desculpas ao clube, à comissão técnica, aos companheiros de equipe e, principalmente, à torcida", escreveu.



"Queria deixar claro que eu não participei da festa na concentração. Essas notícias trouxeram muitos problemas para mim, para a minha família e para a mãe da minha filha, que é a mulher que eu amo. Cometi erros, estou sofrendo e aceito todas as punições. Vou me esforçar para recuperar a confiança de todos", completou.