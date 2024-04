John Kennedy - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 29/04/2024 09:29

Rio - Herói do título da Libertadores do Fluminense, o atacante John Kennedy, de 21 anos, cometeu mais um ato de indisciplina. Afastado por ter participado de uma festinha no hotel em que o Tricolor se concentrava, antes do clássico contra o Vasco, no último dia 20, jogador faltou ao treinamento programado no último domingo no CT Carlos Castilho. As informações são do jornalista Victor Lessa.

A atitude do atacante deixou o elenco do Fluminense ainda mais irritado com o jogador. Com isso, a tendência é que John Kennedy não seja reintegrado junto dos outros três jogadores afastados: Alexsander, Arthur e Kauã Elias, que também foram disciplinados em razão da "festinha".

Na semana passada, após ser afastado pelo Fluminense, John Kennedy apareceu em um vídeo ao lado dos meias Edinho e Wallace, jogadores da base do Tricolor, que nunca conseguiram se firmar como profissionais, em um ambiente de concentração ingerindo bebidas alcoólicas.

O atacante é considerado um dos jogadores mais talentosos da história de Xerém, porém, sempre enfrentou problemas extracampo. No ano passado, John Kennedy viveu seu melhor momento no futebol, sendo decisivo no título do Fluminense da Libertadores, fazendo quatro gols na campanha, em especial o do título contra o Boca Juniors.