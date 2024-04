Fernando Diniz - Lucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 28/04/2024 19:29

Rio - O Fluminense iniciou a temporada como o atual campeão da Libertadores e bicampeão do Carioca. A expectativa era alta na busca por mais títulos neste ano, no entanto, a realidade é outra. O Tricolor caiu na semifinal do Carioca e oscilou no início do Brasileirão e da fase de grupos competição continental. O título da Recopa aliviou, mas não escondeu as dificuldades que o time tem enfrentado.

"Não sei se essa é a palavra exata (recalcular rota), mas estamos tentando ajustar isso não é de hoje. Nós estamos tentando nos encontrar na temporada de uma maneira mais consistente. Estamos abaixo em rendimento e resultado. Precisamos de consistência e parar imediatamente de errar, que o modelo de jogo não permite. São erros muito fáceis de serem evitados", disse.

A atuação na derrota contra o Corinthians foi mais uma que deixou a desejar. Novamente o Fluminense sofreu com a marcação pressão adversária e não conseguiu jogar. A dificuldade do ataque e a fragilidade da defesa tem sido uma marca da versão 2024 do "Dinizismo". Após a partida deste domingo (28), o técnico Fernando Diniz reconheceu os erros e que o Tricolor está abaixo do ideal.

"É preciso saber que passou a Libertadores e a Recopa, e que o ano de 2024 começou. Precisamos melhorar bastante, principalmente na parte tática e na construção. Não adianta jogar bem um jogo e no outro não, jogar bem em casa e não jogar bem fora. Precisamos ter essa consistência e voltar o quanto antes a ser mais competitivo do que temos sido", completou.

Com a derrota, o Fluminense caiu cinco posições na tabela e agora ocupa o 15º lugar, com quatro pontos. O Tricolor volta a campo na próxima quarta-feira (1), às 16h (de Brasília), contra o Sampaio Corrêa-MA, no Espírito Santo, pela terceira fase da Copa do Brasil.