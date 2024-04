Fluminense enfrentou o Corinthians na Neo Química Arena, pela 4ª rodada do Brasileirão - Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 28/04/2024 18:50 | Atualizado 28/04/2024 18:51

Rio - O Fluminense mais uma vez não foi nem sombra do time que encantou os tricolores nos últimos dois anos. O Tricolor foi derrotado pelo Corinthians por 3 a 0 , neste domingo (28), na Neo Química Arena, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, com uma atuação apática. O atacante Marquinhos lamentou a série de erros que resultaram na segunda derrota na competição.

"Sabíamos que ia ser um jogo difícil. A chance que eles tiveram foi em erro nosso. Temos que trabalhar para corrigir os erros e não cometê-los mais. É complicado. No Campeonato Brasileiro, qualquer ponto que deixa de somar é difícil. O resultado não é o que esperávamos, mas agora é levantar a cabeça e seguir em frente porque temos uma temporada maravilhosa pela frente", disse o atacante.

O Fluminense sofreu com a pressão alta do Corinthians. O Tricolor não conseguiu encontrar maneiras de sair da marcação do time paulista e cometeu muitos erros na saída de bola que resultaram nos gols. Em duas ocasiões, Wesley aproveitou e marcou. Já Cacá fez pelo alto, de cabeça, em lance que começou também com um erro de passe dos tricolores.

Com a derrota, o Fluminense caiu cinco posições e agora ocupa o 15º lugar com quatro pontos. O Tricolor volta a campo na próxima quarta-feira (1), às 16h (de Brasília), contra o Sampaio Corrêa-MA, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, pela terceira fase da Copa do Brasil.