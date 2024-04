Cano marcou duas vezes e sacrementou vitória do Fluminense em cima do Corinthians, na Neo Química Arena, em 2022 - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 28/04/2024 10:40 | Atualizado 28/04/2024 10:40

Rio - O Fluminense enfrenta o Corinthians neste domingo (28), às 16h, na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Brasileirão. Apesar de o histórico do duelo ser bastante equilibrado — 43 vitórias para cada e 35 empates —, o Tricolor tem um baixo aproveitamento jogando no estádio do clube paulista.



Desde que foi inaugurado em 2014, Fluminense e Corinthians jogaram em 13 oportunidades na Neo Química Arena, com apenas três vitórias do clube das Laranjeiras, dois empates e oito derrotas para o Timão. São 33,33% de aproveitamento no estádio.



Inclusive, um dos três triunfos em cima do Corinthians, pelo Brasileirão de 2022, foi considerado por Fernando Diniz como o jogo mais marcante para ele, juntando suas duas passagens pelo Fluminense.



"Não marca muito a memória do torcedor. Não está entre os jogos célebres. Mas, na parte tática, foi o jogo que fizemos contra o Corinthians, pelo 2 a 0 (pelo Brasileirão de 2022, na Neo Química Arena). Aquele time do Corinthians era muito forte. O Vitor Pereira poderia ter sido campeão da Copa do Brasil. Nós perdemos de 3 a 0 lá (antes, na Copa do Brasil). Para o Corinthians, era muito importante aquela vitória para ir para a Libertadores. Fizemos um jogo de marcação perfeito, eles finalizaram só no finalzinho. Fizemos o nosso gol, criamos chances", revelou Diniz, em entrevista ao 'ge'.



Confira os jogos entre Fluminense e Corinthians na Neo Química Arena:



31/08/2014 - Corinthians 1 x 1 Fluminense

02/09/2015 - Corinthians 2 x 0 Fluminense

21/09/2016 - Corinthians 1 x 0 Fluminense

25/09/2016 - Corinthians 0 x 1 Fluminense*

15/11/2017 - Corinthians 3 x 1 Fluminense

15/04/2018 - Corinthians 2 x 1 Fluminense

22/08/2019 - Corinthians 0 x 0 Fluminense

08/12/2019 - Corinhtians 1 x 2 Fluminense*

13/01/2021 - Corinthians 5 x 0 Fluminense

13/10/2021 - Corinthians 1 x 0 Fluminense

15/09/2022 - Corinthians 3 x 0 Fluminense

26/10/2022 - Corinthians 0 x 2 Fluminense*

28/05/2023 - Corinthians 2 x 0 Fluminense

*vitórias do Fluminense