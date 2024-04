André deixou o campo chorando - AFP

André deixou o campo chorandoAFP

Publicado 26/04/2024 14:30

Rio - O Fluminense deve ter o desfalque do volante André por algum tempo. O jogador, de 22 anos, deixou o campo chorando ainda no primeiro tempo do empate com o Cerro Porteño , do Paraguai, nesta última quinta-feira (25), em Assunção, pela 3ª rodada da fase de grupos da Libertadores. O diagnóstico inicial nos testes realizado no vestiário deixou uma apreensão no ar, segundo o jornalista Victor Lessa.

Os primeiros testes no vestiário apontaram uma possível lesão de ligamento colateral medial (LCM), semelhante a lesão sofrida pelo volante Alexsander no ano passado. A gravidade, no entanto, parece ser menor do que a lesão sofrida pelo atacante Lelê no ligamento cruzado anterior (LCA). Os exames no Rio de Janeiro vão determinar o grau e o tempo de recuperação do jogador.

Jornal O Dia. O volante não viaja com a delegação para São Paulo, onde o Time de Guerreiros enfrenta o Corinthians, domingo (28), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 4ª rodada do Brasileirão. A pior hipótese, que seria um rompimento, não está descartada. O Fluminense antecipou o retorno de André para o Rio de Janeiro , conforme informado pelo "ge" e confirmado pelo. O volante não viaja com a delegação para São Paulo, onde o Time de Guerreiros enfrenta o Corinthians, domingo (28), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 4ª rodada do Brasileirão.

Sem André, lesionado, e Alexsander, afastado por indisciplina, Lima deve ganhar a vaga de titular contra o Corinthians. Assim, Martinelli deve ser recuado para ocupar a lacuna deixada pelo volante. Renato Augusto é outra opção, no entanto, o técnico Fernando Diniz optou por Lima na partida contra o Cerro Porteño.