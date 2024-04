André deixou o campo chorando - AFP

Publicado 26/04/2024 08:53

Rio - O Fluminense antecipou a volta de André ao Rio de Janeiro para que o volante inicie o tratamento para a lesão que sofreu no joelho direito na partida contra o Cerro Porteño. O jovem, de 22 anos, será avaliado e posteriormente o Tricolor irá divulgar a gravidade da lesão. As informações foram dadas em primeira mão pelo "GE" e confirmadas pelo Jornal O Dia.

A situação de André preocupa porque o jogador deixou o jogo ainda no primeiro tempo chorando. Posteriormente na saída do estádio Nueva Olla, no Paraguai, o brasileiro precisou do auxílio de muletas para se locomover.

O certo é que o volante não terá condições de enfrentar o Corinthians, no próximo domingo. A delegação do Fluminense irá se deslocar diretamente para São Paulo, sem passar pelo Rio de Janeiro, para se preparar para o jogo do Brasileiro.

Revelado em Xerém, André é um dos principais nomes do elenco do Fluminense, sendo convocado para a seleção brasileira nos últimos jogos. O volante, inclusive, é visto como esperança de uma possível venda história do clube na janela de transferências em junho. Uma lesão grave poderá atrapalhar esses planos.