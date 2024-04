Fluminense e Cerro Porteño se enfrentaram no Paraguai - AFP

Publicado 25/04/2024 21:47

Rio - O Fluminense ficou no empate contra o Cerro Porteño, em Assunção, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Ao analisar o rendimento fraco da equipe em mais uma partida na temporada, Fernando Diniz mostrou novamente confiança em uma melhora do Tricolor em 2024.

"A gente não sabe como os jogadores vão se comportar para a gente procurar sempre colocar o melhor Fluminense em cada partida. A gente provavelmente não vai conseguir fazer o que a gente quer, mas vai saber fazer aquilo que a gente precisa nesses jogos que a gente tem pela frente. A gente espera de fato conseguir atuar bem. Quando a gente achar necessário fazer as mudanças necessárias, a gente vai fazer", disse.

Fernando Diniz lamentou a lesão de André, que saiu de campo chorando sentindo dores no joelho direito. O volante deixou o estádio de muletas depois da partida. O treinador admitiu preocupação com a situação do jovem.

"Mais que planejamento, a gente tem pensado muito sobre a sequência de jogos. Você nunca consegue cumprir o planejamento de forma integral. Hoje a gente já teve a baixa do André, e a gente não sabe quanto tempo ele vai ficar afastado. E a gente também não sabe como os jogadores vão reagir. Ontem a gente treinou em um campo todo enlameado por causa da chuva. Fora as viagens, os campos de treinamentos, os jogos", afirmou.