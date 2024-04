Sob o comando de Diniz, o Fluminense enfrenta o Cerro Porteño nesta quinta (25), às 19h (de Brasília) - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 25/04/2024 18:00 | Atualizado 25/04/2024 18:00

Fluminense enfrenta o Cerro Porteño às 19h (de Brasília), no Estádio La Nueva Olla, em Assunção, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Para o duelo desta quinta-feira (25), o técnico Fernando Diniz optou por manter o time titular que venceu o Vasco no último fim de semana.

Os desfalques serão os atletas afastados . Na última terça-feira, o clube carioca informou que os atletas John Kennedy, Kauã Elias, Arthur e Alexsander foram punidos em razão de atos de indisciplina cometidos na concentração do clássico com o Cruz-Maltino. O quarteto sequer viajou ao Paraguai.

A grande novidade é o retorno de Renato Augusto, que começará no banco de reservas.

Sendo assim, o Tricolor entrará em campo com: Fábio; Samuel Xavier, Felipe Melo, Manoel e Marcelo; André, Martinelli e Ganso; Arias, Marquinhos e Cano.

O Fluminense é o líder do Grupo A, com quatro pontos, e, se vencer o Cerro Porteño, ficará com três de vantagem para o Colo-Colo, segundo colocado que já entrou em campo na rodada e empatou sem gols com o Alianza Lima, em casa.