David Terans - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 25/04/2024 16:50

Rio - O afastamento do volante Alexsander, de 20 anos, e do atacante John Kennedy, de 21 anos, dos próximos jogos do Fluminense pode abrir espaço para outros atletas do elenco tricolor na temporada. Os dois, ao lado do meia Arthur e do atacante Kauã Elias foi punidos devido a um ato de indisciplina.

Em relação ao ataque, John Kennedy era a primeira opção de Fernando Diniz no banco de reservas para qualquer partida. Sem a presença do camisa 9, nomes que não ocupam a mesma função, mas que atuam no setor podem ganhar mais espaço como David Terans, Jan Lucumí, Isaac e também os novatos Matheus Reis e Agner.

Já para a posição de Alexsander, Diniz costuma escalar primeiramente Lima quando precisa de alguém para substituir Martinelli ou André. Outra opção conhecida é Felipe Andrade, que é zagueiro de origem, mas também executa a função. O jovem poderá receber mais oportunidades. Calegari, que está de volta após empréstimo e uma lesão no joelho, também pode atuar por ali. Gabriel Pires também compõe o setor, mas vem convivendo com muitas contusões.

Outros nomes menos conhecidos, que são crias de Xerém, também pode ganhar oportunidades na função de Alexsander como Freitas e Dohmann. No momento, o Tricolor não deverá ter reforços para os setores.