Thiago Silva é alvo do Fluminense para a próxima janela - AFP

Thiago Silva é alvo do Fluminense para a próxima janelaAFP

Publicado 23/04/2024 16:12

Rio - De saída do Chelsea, Thiago Silva, de 39 anos, é sonho de consumo do Fluminense. Porém, o Tricolor pode ter grandes concorrentes na busca pelo zagueiro. De acordo com informações do jornal espanhol "As", o brasileiro foi procurado por clubes ingleses e italianos, um deles que o atleta já defendeu, para assinar por uma mais uma temporada.

O clube citado é obviamente o Milan. Thiago Silva passou pelo clube italiano de 2009 a 2012, sendo vendido para o PSG. Além dos clubes europeus, a publicação espanhol também citou o futebol da Arábia Saudita ou dos Estados Unidos como possíveis cenários para o defensor.

O Fluminense tem a contratação de Thiago Silva como prioridade para a defesa. O setor é considerado como carente no atual elenco, e o veterano é visto como solução para resolver o problema no elenco de Fernando Diniz.

O brasileiro defendeu o Tricolor de 2006 a 2008, sendo campeão da Copa do Brasil pelo clube. Em 2009, Thiago Silva iniciou sua trajetória na Europa, sendo vitorioso por Milan, PSG e Chelsea. O zagueiro disputou as últimas quatro Copas do Mundo pela seleção brasileira.