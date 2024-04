Thiago Silva em ação pelo Chelsea - AFP

Thiago Silva em ação pelo ChelseaAFP

Publicado 22/04/2024 15:00

Rio - Perto de encerrar seu ciclo no Chelsea, o zagueiro Thiago Silva, de 39 anos, pode voltar ao Fluminense. De acordo com informações do jornalista Marcello Neves, do "GE", as partes já tinham um acordo em janeiro, porém, o clube inglês não liberou o defensor para voltar ao Brasil.

Com contrato com o Chelsea até junho, o brasileiro não terá seu vínculo renovado pelo clube inglês. Além do Fluminense, o zagueiro teria sondagens de equipes do futebol saudita e deverá tomar sua decisão nos próximos dias.

O Tricolor tem a contratação de Thiago Silva como prioridade para a defesa. O setor é considerado como carente no atual elenco, e o veterano é visto como solução para resolver o problema no elenco de Fernando Diniz.

O brasileiro defendeu o Tricolor de 2006 a 2008, sendo campeão da Copa do Brasil pelo clube. Em 2009, Thiago Silva iniciou sua trajetória na Europa, sendo vitorioso por Milan, PSG e Chelsea. O zagueiro disputou as últimas quatro Copas do Mundo pela seleção brasileira.